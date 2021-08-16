Данила Козловский показал свою дочь подписчикам

Российский актер Данила Козловский показал свою дочь Оду Валентину в Instagram-аккаунте, чем вызвал целый всплеск эмоций от подписчиков. Ранее молодой отец показывал на снимках только затылок девочки, рассказал сайт «Дни.ру».

Данила Козловский впервые стал отцом 2 марта 2020 года. Ребенка от актера родила модель, актриса и режиссер Ольга Зуева. Роды прошли в одном из городов США. Вскоре после появления девочки на свет, пара рассталась. Ольга осталась жить в Америке вместе с дочерью, а Данила вернулся в Россию продолжать работать над своими фильмами.

Недавно звездный папа приехал в гости к дочери. Ранее артист показывал девочку только с затылка. Сейчас он решил выложить совместное фото с ребенком. На этой фотографии Ода Валентина изображена в профиль. Поклонники артиста очень обрадовались снимку. Многие из них отметили, что Даниле очень идет роль отца.

Фанаты написали, что кадр с малышкой просто заряжен счастьем, а от фото «солнышком и любовью так и брызжет». Они назвали Козловского счастливым отцом, а его дочку такой же счастливой девочкой.