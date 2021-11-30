Умер актер «Крокодила Данди» Дэвид Галпилил

Австралийский актер и танцор, этнический абориген народности йолнгу Дэвид Галпилил умер. Мужчине было 68 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Sun.

В 2017 году у актера обнаружили рак легких. Премьер-министр штата Южная Австралия Стивен Маршалл выразил соболезнования в связи с его кончиной.

«С великой скорбью сообщаю народу Южной Австралии о смерти легендарного, единственного в своем роде артиста, который задал тон австралийскому кинематографу и репрезентации австралийцев на экране», — отметил он.

Известность Галпилил получил благодаря роли Невилла в картине «Данди по прозвищу «Крокодил». Спустя несколько лет он вернулся к роли уже во второй части фильма.