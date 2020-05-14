Дана Борисова заявила об интимной связи с мужем Алены Кравец

Актриса обнаружила в телефоне своего супруга Руслана интимное видео, присланное Борисовой. На кадрах телеведущая с голой грудью признается в своих чувствах чужому мужу.

«У меня реально случилось горе. Отец моего ребенка Руслан связался с наркоманкой… Как вообще можно врать в глаза нагло, а по сути, вести себя по-другому», — сказала Кравец.

Она обратилась в программу «На самом деле», чтобы при помощи детектора лжи вывести неверного супруга на чистую воду.

Дана Борисова рассказала, что они с Русланом познакомились несколько лет назад после одной из программ, выпили кофе и у них закрутился роман. Также она сообщила, что бизнесмена не устраивает интимная жизнь с супругой, так как в «сексе он любит девушек с огоньком».

Руслан опроверг слова телеведущей и заявил, что пришел ради того, чтобы помириться с женой. По его словам, видео, которое Дана прислала, это чистой воды провокация.

Всех участников телепередачи провели на детекторе лжи. Оказалось, что Борисова врет, чтобы вызвать ревность у Кравец.