Дана Борисова рассказала о своих гонорарах за скандальные шоу

Сама она считает, что рождена «для телевизионного скандального ток-шоу». Борисова начала заниматься этим после курса лечения в реабилитационной клинике. По ее словам, «первые три недели» она «была очень востребована» и «заработала за три недели миллион». Также знаменитость уточнила, что ее гонорары высокие и сейчас.

Ранее Борисова рассказала, что пыталась помочь исполнителям Евгению Осину и Крису Кельми вылечиться от алкогольной зависимости, но у нее ничего не вышло. Она уточнила, что сначала проходила реабилитацию сама в течение семи месяцев, а потом решила помочь певцам. У нее ничего не вышло, потому что оба бросили лечение через полтора месяца.

«Они ни разу не признались, что алкоголики. Нельзя отпускать с полутора месяцев реабилитации», — рассказала Борисова.

По словам телеведущей, она пыталась переубедить Осина и Кельми, но у нее ничего не вышло. В итоге алкоголизм стал причиной смерти обоих.