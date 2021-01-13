Дана Борисова рассказала, что больше не хочет серьезных отношений

«От мужчин я не отказываюсь, я просто не хочу серьезных отношений», — заявила она.

Борисова уточнила, что у нее есть поклонники, которые оказывают ей знаки внимания и приглашают в рестораны. Тем не менее, длительных романов она не планирует ни с кем заводить.

Ведущая добавила, что сейчас много времени уделяет своей дочери Полине. Дочь ее выбор полностью принимает.

«Ей не два года, ее уже не надо так воспитывать, она все прекрасно понимает. Ей комфортно в такой ситуации, она меня очень хорошо понимает, что мне неинтересно и нет необходимости в романах», — рассказала Борисова.

Ведущая заключила, что в ее жизни бывали разные отношения, как хорошие, так и не очень.

«Мне 44 года, у меня были красивые, хорошие отношения, были и те мужчины, которые не удовлетворяли требования», — поделилась она.

Она подчеркнула, что сейчас у нее нет потребности в этом.