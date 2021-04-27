Телеведущая Дана Борисова призналась, что пережила сексуальное насилие несколько лет назад. Она вспомнила, как начальник приглашал ее под разными предлогами в кабинет, сообщил сайт NEWS.ru.

По ее словам, босс позволял себе прикасаться к ней на корпоративах. К тому момент Дана уже достигла совершеннолетия.

«Но все равно это было безумно неприятно, и чувствуешь себя загнанной, не знаешь, кому это сказать. Все еще видят это, понимают и смеются. Сейчас, слава богу, отношение к этому меняется, но 10 лет назад это выглядело, будто было бы всеобщим потаканием», — рассказала знаменитость.

По словам Борисовой, в период работы на одной из радиостанций подобное «частенько происходило». Эти ситуации решали без скандалов, чтобы они не повлияли на «зарплату и карьерные моменты». Как уточнила Дана, у нее «практически до акта доходило», но ей удавалось избежать физического насилия.