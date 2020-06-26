Дана Борисова поддержала Собчак

Журналисты спросили Борисову, как она относится к акциям протеста в США и считает ли их расовыми.

«Я бы извинилась первым делом, дружба forever. Но если по-честному, я считаю, что телеведущая Ксения Собчак права, что это в США не расовый конфликт, а социальный», — подчеркнула телеведущая.

Помимо этого, она рассказала, есть ли у нее рекламные контракты с крупными зарубежными компаниями, из-за которых ей приходится держать язык за зубами.

«Таких контрактов особо крупных нет, как с Audi и Pampers. Но лучше придержать свое мнение при себе и свои пять копеек по любому поводу не вставлять. Я такой человек, который ляпает все на каждом углу, поэтому я стараюсь сейчас помалкивать. Мои наркоманские, алкоголические дела до сих пор аукаются. Вчера оставила коммент под постом _Admin_Anshlakk_ — сразу тысячи комментариев. Сталкивалась и до сих пор сталкиваюсь, несмотря на то, что уже несколько месяцев живу трезвой жизнью», — поделилась Борисова.