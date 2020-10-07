Дана Борисова отказалась отдавать одолженное платье за 150 тысяч рублей

Знаменитость взяла платье у известного модельера Аники Керимовой. Расшитый камнями Сваровски наряд очень понравился другим гостям передачи, пишет «Экспресс газета».

«Клара Новикова сидела рядом и говорила: „Боже мой, Дана, какая ты красивая! Вся сияешь просто!“ А сколько я комплиментов мне сделали присутствующие мужчины: Сергей Пенкин, Денис Клявер!», — поделилась впечатлениями Борисова.

Она подчеркнула, что уже давно не слышала такого количества приятных слов. Дана призналась, что после записи эфира расхотела возвращать наряд Керимовой. При этом звезда не желала платить за него крупную сумму денег.

«Я позвонила дизайнеру и честно сказала: „Аника, я готова быть рабой, готова трудиться на плантации и делать все, что скажешь, но платье не отдам“», — рассказала ведущая.

Ранее сообщалось, что Борисова поздравила свою дочь Полину с 13-летием.