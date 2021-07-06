Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама заявил, что Россия играет важную роль моста между Востоком и Западом. Такую цитату вспомнили журналисты в 86-й день Рождения настоятеля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Одной из самых ярких цитат Далай-ламы является его высказывание о России. Мудрец назвал Россию важным государством. Он завил о важности для всего мира взаимного уважения между Востоком и Западом, сообщили Nation News.

«Россия в силу своего географического положения служит мостом между Востоком и Западом. Это очень важное государство», — подчеркнул духовный лидер.

Далай-лама отметил, что Россия обладает огромным потенциалом для построения счастливого мира. Он выразил надежду, что страна сможет правильно распределить свои возможности.