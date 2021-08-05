Дакота рассказала, что ей стыдно тратить деньги на себя

Певица Рита Дакота призналась, что каждый раз испытывает чувство вины, когда покупает дорогие вещи. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на ее Instagram.

Певица уточнила, что недавно молодой человек позвал ее в ЦУМ и купил ей вещей на миллион рублей. Девушка призналась, что раньше никогда не покупала себе ничего в этом магазине и вообще избегала брендовых вещей, потому что чувствовала себя недостойной таких трат.

Она отметила, что денег ей не жалко для окружающих, а вот на себя она спокойно тратить не может. Дакота также рассказала историю, как несколько лет назад отправилась в универмаг «Цветной» и купила там себе несколько вещей.

«Потом всю ночь мне снились голодающие и бездомные люди. Я в холодном поту просыпалась от чувства вины», — объяснила артистка.

На следующий день она отправилась в магазин и сдала половину покупок обратно. Дакота добавила, что благодаря шопингу в ЦУМе ее партнер помог ей закрыть гештальт и почувствовать себя более спокойно.