Дакота подставила Собчак из-за дружбы с Муцениеце

Российская певица Рита Дакота оправдывалась и извинялась перед журналисткой Ксенией Собчак из-за интервью, которое она дала своей подруге Агате Муцениеце. Об этом сообщил StarHit.

В 2018 году Рита Дакота развелась с артистом Владом Соколовским, но тогда не раскрыла журналистам подробности болезненного расставания. Теперь же чувствами и эмоциями по этому поводу она поделилась в эфире программы Муцениеце «Честный развод». Премьерный выпуск набрал два миллиона просмотров, шоу вошло в топ YouTube. Однако артистка не предупредила никого из своей команды о желании пооткровенничать. При этом ранее певица пообещала эксклюзивно поговорить в шоу «Осторожно, Собчак!».

«Звонит мне команда и пятистопным ямбом объясняет, что я была „сильно неправа“. Легким движением руки я подвела огромный коллектив и выставила себя супернепрофессионалом. Сначала я спряталась под одеяло, потом несколько часов раздумывала над своим поведением, а затем попросила номер Ксюши…» — призналась Дакота.

Певица лично оправдывалась перед Собчак, передала «Вечерняя Москва». По ее словам, телеведущая отнеслась к ситуации с пониманием.

«Спасибо большое, что ты сама написала мне и все объяснила. Честно скажу, для меня это ценно, потому что я кручусь в журналистском мире, когда люди руководствуются какими-то своими мотивами, а потом даже не звонят…» — сказала тогда Собчак.

Теперь 31-летняя Дакота воспринимает неловкую ситуацию как важный жизненный урок.