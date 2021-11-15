Дакота Джонсон стала участницей секс-скандала

Американская актриса Дакота Джонсон заявила, что режиссер Альфред Хичкок домогался ее бабушки Типпи Хедрен. Таким заявлением она поделилась во время записи подкаста Awards Chatter. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на сайт издания The Hollywood Reporter.

Женщина подчеркнула, что из-за нападок Хичкока у ее бабушки не было возможности строить карьеру. По ее словам, режиссер всячески способствовал ее провалам в творчестве.

«Хичкок разрушил ее карьеру, потому что она не хотела с ним спать, он терроризировал ее. Его никогда не привлекали к ответственности», — заявила Джонсон.

Актриса отметила, что люди не должны пользоваться своей властью для того, чтобы влиять на тех людей, которые изначально находятся в более слабом положении. Кроме того, Джонсон сказала, что разговоры на эту тему даются ей тяжело, так как она переживает за судьбу собственной бабушки.

«Об этом очень сложно говорить, потому что она моя бабушка. Вы бы не хотели, чтобы кто-то эксплуатировал вашу бабушку», — отметила актриса.