«Дайте возможность похоронить». Елена Яковлева заявила, что не может вывезти тело отца с Украины

Российская актриса Елена Яковлева рассказала, что ее отец скончался. По ее словам, она не может похоронить родственника, так как он жил в Харькове, где сейчас происходят боевые действия.

В связи с этим Яковлева обратилась к властям с просьбой открыть гуманитарные коридоры — ей необходимо вывезти тело отца из Харькова для организации похорон.

«Дайте мне возможность похоронить отца! Откройте проходы хотя бы для детей и их мамочек. Я вас умоляю», — написала актриса в Instagram.

Что именно произошло с ее отцом, Яковлева уточнять не стала. Также она не сообщила, когда именно умер ее отец.

Звезда сериала «Каменская» родилась в Новоград-Волынском Житомирской области. Семья Яковлевой часто переезжала, так как отец актрисы был военнослужащим. Елена с родителями долгое время жила в Иркутской области, но затем обосновалась в Харькове. В 1980 году будущая кинозвезда отправилась в Москву и поступила в ГИТИС.

Россия с 10:00 9 марта объявила «режим тишины» для обеспечения гуманитарных коридоров из нескольких украинских городов. Вице-спикер Украины Ирина Верещук отмечала, что для эвакуации согласованы направления Энергодар — Запорожье, Сумы — Полтава, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск, Изюм — Харьковская область. Из ряда населенных пунктов Киевской области людей предлагали вывозить в Киев.