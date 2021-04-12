Дайнеко заинтриговала подписчиков новым фото с мужчиной

Певица Виктория Дайнеко заинтриговала подписчиков, опубликовав в своем Instagram-аккаунте новое фото с мужчиной, лицо которого скрыто за капюшоном, написало ИА Nation News.

На снимке знаменитость сидит на диване, а за ее спиной скрывается молодой человек в черном худи. Дайнеко подписала пост вопросом: «Кто же он?».

В комментариях появилось большое число версий по поводу того, кто на самом деле этот «мистер икс». Некоторые уверены, что за спиной знаменитости сидит Игорь Рудник. Это бывший возлюбленный певицы. Поклонники «Фабрики звезд» хорошо помнят о романе участницы шоу и хореографа.

Еще пользователи Сети назвали имена Игоря Матвиенко и Владимира Епифанцева.