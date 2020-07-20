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    20 июля 2020, 16:49

    Дайнеко дала повод для новых слухов: ее подозревают в романе с модельером

    Анастасия Кременчугская

    Виктория Дайнеко, российская певица, спровоцировала слухи о новом романе, опубликовав нежное фото в обнимку с загадочным красавцем. Снимок появился в социальных сетях исполнительницы. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Артистка опубликовала кадры с новой фотосессии, на которых появилась вместе с известным модельером Оскаром Ренкелем, чем вызвала большой интерес со стороны своих подписчиков.

    «Так рада за вас! Смотритесь очень горячо вместе!»; «Какие вы красивые…», — с восторгом отметили пользователи.

    Дайнеко пока никак не прокомментировала домыслы фанатов.