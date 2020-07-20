Дайнеко дала повод для новых слухов: ее подозревают в романе с модельером

Артистка опубликовала кадры с новой фотосессии, на которых появилась вместе с известным модельером Оскаром Ренкелем, чем вызвала большой интерес со стороны своих подписчиков.

«Так рада за вас! Смотритесь очень горячо вместе!»; «Какие вы красивые…», — с восторгом отметили пользователи.

Дайнеко пока никак не прокомментировала домыслы фанатов.