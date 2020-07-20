20 июля 2020, 16:49
Дайнеко дала повод для новых слухов: ее подозревают в романе с модельером
Виктория Дайнеко, российская певица, спровоцировала слухи о новом романе, опубликовав нежное фото в обнимку с загадочным красавцем. Снимок появился в социальных сетях исполнительницы. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Артистка опубликовала кадры с новой фотосессии, на которых появилась вместе с известным модельером Оскаром Ренкелем, чем вызвала большой интерес со стороны своих подписчиков.
«Так рада за вас! Смотритесь очень горячо вместе!»; «Какие вы красивые…», — с восторгом отметили пользователи.
Дайнеко пока никак не прокомментировала домыслы фанатов.