«Дай Бог, чтобы освободили»: Пашаев рассказал о строгости судьи на апелляции Ефремова

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Ефремову на 22 октября. Бывший защитник актера Эльман Пашаев считает, что судья не будет смягчать приговор, если назначенные экспертизы ничего не выявят. Об этом он рассказал «360».

«Вообще-то экспертизу, которую они просили сегодня, мы еще в первой инстанции просили — про ремни безопасности Захарова. <…> Не буду мешать апелляции, но все, что сегодня просили, в моей жалобе это все есть», — рассказал Пашаев.

Юрист также сообщил, что знает эту судью и считает ее грамотной, но строгой. Он также отметил, что защита слишком мало запросила экспертиз. По мнению юриста, заседание перенесли, потому что на проведение экспертиз уйдет как раз дня два.

Также экс-адвокат Пашаева прокомментировал заявление прокураторы о том, что нарушений в работе юриста обнаружено не было.

«Знаете, если бы юридическая помощь была оказана непрофессионально, меня бы размазали бы на всю страну», — отметил он.

Выяснилось, что прокуратуру доводили жалобами, в которых писали «ахинею», что Пашаев якобы оказывал на Ефремова давление.

«Даже если бы это и было, где в законе написано, что за это нужно смягчить приговор. Поэтому прокуратура не выдержала», — считает Эльман Пашаев.

Адвокат также поделился своим прогнозом касательно окончательного решения судьи.

«Скорее всего, до 22 октября они должны вынести приговор <…> Судья очень строгая. Если год сбросит — это будет счастье. Но если экспертиза что-то установит, то может быть переквалификация. Но я мало верю в это все, — рассказал адвокат. — Дай Бог, чтобы освободили и дали условный срок. Но с той позиции, с которой они пошли — шансов нет».

После апелляции Эльман Пашаев пообещал раскрыть подробности его взаимоотношения с Михаилом Ефремов. А пока он все держит в секрете, чтобы не мешать суду.

Во вторник Мосгорсуд начал рассматривать апелляции на приговор Еферемову. Следующее заседание пройдет 22 октября. За это время потерпевшая сторона должна будет ознакомится с результатами независимой экспертизы, сообщает ТАСС.