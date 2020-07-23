«Да, я выйду за тебя»: Анна Седокова в третий раз станет женой

Артистка опубликовала фотографию, на которой они лежат на яхте, на пальце Седоковой обручальное кольцо, а рядом большой букет цветов. Под снимком она написала обращение к своему будущему супругу с признанием в чувствах, пишет сайт «Утро.ру».

«Мне кажется, „до тебя“ не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь», — поделилась знаменитость.

Она рассказала, что им с женихом пришлось пережить множество испытаний и допустить ряд ошибок. Певица пообещала Тимму стать для него лучшей женой и матерью их детей.

«Я сказала тебе „ДА“. Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной», — обратилась она к бойфренду.

Подписчики артистки порадовались за нее и написали под постом большое количество поздравлений и пожеланий счастливой супружеской жизни.

Певица и баскетболист встречаются примерно год. До этого у Седоковой было два брака. В первый раз она вышла замуж за белорусского футболиста — Валентина Белькевича, вторым мужем стал бизнесмен Максим Чернявский.