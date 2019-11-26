Coldplay отменили гастроли из-за защиты экологии

Мартин на прошлой неделе уже заявлял о том, что музыканты пытаются найти возможность быть более «дружелюбными» по отношению к окружающей среде.

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После релиза последнего альбома Everyday Life солист Coldplay подтвердил, что музыкальный коллектив не будет устраивать гастроли с новой программой, как ранее делали это. Причина в том, что, как считается, многочисленные перелеты наносят экологии вред.

«Я давно думал о том, что мы можем сделать, чтобы защитить природу <…> и рад, что другие музыканты начинают действовать также», — пояснил Мартин такое решение Coldplay.

Стоит отметить, что и альбом Everyday Life также посвящен чувствам участников коллектива по отношению к окружающей среде.

«Если вы путешествуете по миру, вы знаете, что все люди очень похожи, все мы — как единое целое», — заявил Мартин.

В последний раз британская группа путешествовала по миру со своим туром A Head Full of Dreams, в рамках которого Coldplay дали 122 концерта на четырех континентах в 2016–2017 годах.

Альбом «Everyday Life» вышел 22 ноября.