19 июля 2023, 20:47
«Чувствует себя лучше». Сын Ивана Краско сообщил о состоянии отца
Сын Ивана Краско Федор рассказал, что отец пошел на поправку
Российский народный артист Иван Краско идет на поправку после госпитализации в Санкт-Петербурге на фоне последствий инсульта. Об этом «360» рассказал сын актера Федор Краско.
«Отец чувствует себя лучше. Идет на поправку. Нормально общается, шутит шутки, как обычно. Лично с ним поговорить по телефону пока нет возможности, но врачи говорят, что все отлично», — сказал Краско-младший.
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Сын артиста рассказал, что отца, возможно, выпишут из больницы через неделю. Потом его ждет реабилитация, добавил он.
Иван Краско попал в больницу после того, как почувствовал себя плохо. Врачи диагностировали у него обширный инсульт — уже четвертый за полгода.
Директор артиста Вячеслав Смородинов рассказал, что актера оставили в реанимации, но он находится в сознании. Помощница артиста Дарья Пашкова ранее сообщила, что у Краско обнаружили тромб в голове, который уже извлекли.
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