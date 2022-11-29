Эксклюзив 29 ноября 2022, 19:30 «Чувствуешь себя идиотом». Волочкова подала в суд на управляющую компанию за испорченную квартиру Волочкова: управляющая компания ищет крайних в деле об испорченной квартире Публичное достояние

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Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова подала иск на управляющую компанию. По словам балерины, по вине УК в ее квартире в Петербурге протекла крыша, а ремонт в жилище оценили в 3,5 миллиона рублей. В беседе с «360» Волочкова рассказала подробности случившегося.

Протекла крыша

Она сообщила, что ради дела 29 ноября прилетела в Санкт-Петербург, несмотря на то что в Москве в это же время проходило слушание по другому ее спору — с Большим театром. Балерина отметила, что после суда планировала заехать к родителям и отправиться обратно в Москву.

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Иск она подала на управляющую компанию. По ее словам, УК не проследила за крышей, из-за чего произошла протечка. Подобная история с Волочковой уже происходила в московской квартире. Там она выиграла судебный процесс у компании, поэтому решила разобраться и с петербургской УК.

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«У меня протекла крыша. <…> Управляющая компания, которой я 20 лет подряд исправно плачу деньги за коммуналку и за все услуги соответственно, при этом не пользуюсь ничем», — сказала бывшая прима Большого театра.

Она отметила, что не пользуется коммунальными услугами, потому что около 20 лет не живет в этой квартире. Звезда сцены все это время находится в Москве.

Подарок бывшего возлюбленного

Волочкова рассказала, что в 2018 году в квартире в Петербурге уже происходила протечка крыши.

«Повреждены были мои комнаты. А эта квартира для меня очень дорога — она похожа на музей, там 200 метров. Роспись потолков делали художники из Эрмитажа. Мне эту квартиру, на минуточку, подарил Сулейман Керимов (российский предприниматель, с которым Волочкова состояла в отношениях, — прим. «360»), поэтому там вообще просто дворец», — пояснила балерина.

В 2018 году артистка за свой счет сделала ремонт. Она привела квартиру в прежнее состояние. Однако год назад случилась очередная протечка, которая испортила львиную долю жилища.

«Год назад у меня была очередная протечка по вине управляющей компании, но уже была разрушена практически вся квартира: окна, паркет, камин. Короче, три комнаты одного крыла были разрушены. Была проведена экспертиза, которая подтвердила, что ущерб моей квартире принесен на 3,5 миллиона рублей. Да, там дорогущие все материалы: светильники, бра, мебель, паркет. Ну все абсолютно», — высказалась Волочкова.

По этой причине, подчеркнула балерина, она и подала исковое заявление — чтобы УК возместила ущерб.

УК ищет крайних

Эпатажная звезда заверила, что управляющая компания пытается перекинуть свою вину на третье лицо — соседа. Волочкова уверена, что мужчина ни в чем не виноват.

«Этот сосед, я не знаю, как его зовут, он сам писал претензии к этой управляющей компании, что он готов сделать любые ремонтные работы по фасаду дома, но претензия к управляющей компании. Поэтому УК всегда находят крайних — того, кого нет. <…> Очень тяжело такие споры выдерживать. Знаете, чувствуешь себя просто идиотом, потому что тебе должны денег, а ты будто еще и не прав, и хотят с тебя [денег]», — подчеркнула артистка.

Волочкова добавила, что всегда выступает за справедливость, которая должна восторжествовать.