Эксклюзив 27 августа 2023, 11:57 «Чувствовал, что работаю с мастером». Актер Александр Тютин — о режиссере Панфилове Актер Тютин: режиссер Панфилов был мэтром отечественного кино РИА «Новости»

Читать 360tv в

Режиссер Глеб Панфилов был мэтром отечественного кино, и его уход — большая утрата. Об этом «360» рассказал актер театра и кино Александр Тютин, снявшийся в сериале Панфилова «В круге первом» (2006) по одноименному произведению писателя Александра Солженицына.

«Мне удалось прикоснуться к той старой школе, представителем которой был Глеб Панфилов. Именно на съемках „В круге первом“ я почувствовал на себе, что значит работать с мастером», — признался актер.

Реклама

Он добавил, что режиссер тщательно репетировал все сцены, которые потом, кстати, снимали достаточно быстро. Если у актеров что-то не получалось, он мог быть и строгим. А еще очень внимательно относился к выбору реквизита.

«Если что-то было не так на съемочной площадке, мог остановить съемку, пока не добьется всех нужных деталей», — вспомнил Тютин.

Он охарактеризовал свои отношения с Панфиловым как «уважительные», но не то чтобы дружеские — до съемок сериала они знакомы не были.