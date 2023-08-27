27 августа 2023, 11:57
«Чувствовал, что работаю с мастером». Актер Александр Тютин — о режиссере Панфилове
Актер Тютин: режиссер Панфилов был мэтром отечественного кино
Режиссер Глеб Панфилов был мэтром отечественного кино, и его уход — большая утрата. Об этом «360» рассказал актер театра и кино Александр Тютин, снявшийся в сериале Панфилова «В круге первом» (2006) по одноименному произведению писателя Александра Солженицына.
«Мне удалось прикоснуться к той старой школе, представителем которой был Глеб Панфилов. Именно на съемках „В круге первом“ я почувствовал на себе, что значит работать с мастером», — признался актер.
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Он добавил, что режиссер тщательно репетировал все сцены, которые потом, кстати, снимали достаточно быстро. Если у актеров что-то не получалось, он мог быть и строгим. А еще очень внимательно относился к выбору реквизита.
«Если что-то было не так на съемочной площадке, мог остановить съемку, пока не добьется всех нужных деталей», — вспомнил Тютин.
Он охарактеризовал свои отношения с Панфиловым как «уважительные», но не то чтобы дружеские — до съемок сериала они знакомы не были.
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