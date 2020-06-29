«Чушь очередная». Бурунов опроверг сообщения СМИ о крупной краже

Российский актер театра, кино и озвучивания Сергей Бурунов заявил, что его никто не обманывал на деньги. Сообщения СМИ в беседе с «360» он назвал «чушью».

Ранее на Telegram-канале 112 появилась информация о том, что актера обманули мошенники. Якобы артист хотел приобрести себе компьютер, нашел объявление о продаже и переслал 270 тысяч рублей за девайс на карту продавца. По информации портала, свою покупку актер не дождался и написал заявление в полицию.

«Это какая-то чушь очередная. Ни с чем я не столкнулся», — ответил он на вопрос о мошенниках.

Бурунов участвовал в российском шоу «Большая разница» на «Первом канале». Однако прославился благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки». Там он сыграл начальника полиции Владимира Яковлева, которого постоянно доводит его подопечный Гриша Измайлов. Ранее актриса, игравшая жену Бурунова, заявила, что актер — «бриллиант сериала».