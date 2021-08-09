Чурикова вступилась за Меньшикова после скандала в театре Ермоловой

Актриса Инна Чурикова вступилась за художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, написал сайт teleprogramma.pro. Ранее стало известно, что из театра уволили 18 артистов.

По мнению Чуриковой, Меньшиков, который является художественным руководителем театра имени Ермоловой с 2012 года, не мог специально уволить всю старую гвардию.

«Мне не кажется, что Олег жестокосерден. Он не монстр, это точно. Не верится, что Олег мог так сделать. Не думаю, что талант исчезает с возрастом. Иногда пожилой человек моложе молодого», — сказала актриса.

При этом она добавила, что в других театрах нет массовых сокращений под предлогом пандемии коронавируса.

«Что касается оптимизации ресурсов на фоне пандемии, то могу сказать, что в Ленкоме и в Театре Вахтангова никого не увольняют. Хотя положение везде одинаковое», — заверила Чурикова.

Причиной массового увольнения в театре ранее назвали оптимизацию ресурсов на фоне пандемии. Однако СМИ писали, что под сокращение попали почти все артисты, работавшие в театре при бывшем художественном руководителе Владимире Андрееве, а также актрисы старше 40 лет.