Чулпан Хаматова заявила о гордости за Россию после выступления Manizha на Евровидении

Актриса Чулпан Хаматова испытала гордость за Россию после выступления Manizha на Евровидении. Она восхитилась музыкальным талантом, неравнодушием и отзывчивостью певицы.

«Я очень ее люблю и страшно горжусь, что нашу страну представляет именно эта артистка. <…> Собственно, для меня не было вопросов», — рассказала актриса Чулпан Хаматова РБК.

Хаматова отметила, что конкурсная песня Manizha Russian Woman отражает ценности свободы и ответственности женщины за происходящее вокруг.

Во вторник, 18 мая, российская певица удачно выступила в первом полуфинале Евровидения в Роттердаме. Она вышла в финал конкурса, который пройдет 22 мая. Во время выступления вместе с Manizha пели десятки россиянок, среди которых была Чулпан Хаматова, учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер, журналистка Катерина Гордеева и многие другие.

После объявления участника от России на Евровидении Manizha столкнулась с агрессией по отношению к ее песни со стороны политиков и представителей РПЦ. Слова ее композиции проверяли на экстремизм. Многих не переубедил удачный полуфинал. Виталий Милонов заявил, что «недостаток своего таланта певица компенсирует фриковатостью, экзальтированностью и набором характерных заявлений. Он сомневается, что она станет победителем.

Текст песни не оценил и Владимир Жириновский, но пожелал Manizha занять «максимально высокую строчку».