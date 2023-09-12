Знаменитости 12 сентября 2023, 05:12 Чулпан Хаматова спела вместо Юлии Чичериной и попала в скандал РИА «Новости»

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Актриса Чулпан Хаматова, покинувшая Россию после начала спецоперации, вышла на сцену с группой «Би-2» и исполнила песню «Мой рок-н-ролл» в дуэте с Левой (Егором Бортником)*. Однако видео с этим выступлением не вызвало восторга у российских слушателей, сообщила газета Kp.ru.

В оригинальной версии песни женскую партию исполнила Юлия Чичерина. Но пути певицы и группы «Би-2» разошлись: Чичерина поддержала спецоперацию и часто дает концерты в Донбассе, а солисты «Би-2» покинули Россию. Поэтому партию Чичериной доверили Чулпан Хаматовой. Но комментаторы сочли выступление актрисы провальным.

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«Ужасная замена! Чичерина — истинная звезда, а эти клоуны ни с чем не сравнимы», «Выглядит жалко», «Мимо нот. Даже Шуру прям корежит», «Голос Чичериной не заменить», писали пользователи соцсетей.

В мае Минюст России признал солиста группы «Би‐2» Егора Бортника* иностранным агентом. По данным ведомства, музыкант выступил против специальной военной операции на Украине и негативно высказывался о России и ее гражданах.

В феврале 2023 года Рижский театр отменил новый спектакль Gogolis.Nature Morte, в котором должна была сыграть Чулпан Хаматова. Отмену спектакля в театре объяснили «творческой неудачей».

*Включен в список иностранных агентов в России.