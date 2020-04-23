Чулпан Хаматова предложила хейтерам «плюнуть ей в лицо»

Актриса провела прямой эфир на своей странице в социальной сети, посвященный выходу последней серии «Зулейхи». Она заявила, что ожидала критики сериала от тех, кто знаком с творчеством Солженицына и Шаламова.

Хейтерам Хаматова предложила перевести деньги в благотворительный фонд «Подари жизнь» для помощи онкобольным детям. Взамен они могут «плюнуть ей в лицо».

«Эти годы — трагическая страница нашей истории. И никто не говорит, что мы Родину не любим. Это было. Было страшно», — заявила Хаматова.

Помимо критики артистка получила и слова благодарности от таких людей, как Наталья Солженицына и Влад Фурманов.

«Зулейха открывает глаза» — роман татарской писательницы Гузель Яхиной о раскулачивании 30-х годов. В центре повествования находится крестьянка, у которой убили мужа. После трагедии она вынуждена отправиться по каторжному маршруту в Сибирь вместе со своими односельчанами.