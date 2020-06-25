«Чудо ребенок». Фанаты Пелагеи в восторге от дочери певицы

Видео с подрастающей помощницей появилось в Instagram-аккаунте Пелагеи. Публикация собрала 500 комментариев за час.

Заслуженная артистка России гордится трехлетней помощницей. В минутном видео дочь Пелагеи, Тася, успевает абсолютно все: укачать куклу, поухаживать за огурцами, полить цветы и рассказать зрителям о том, чтобы мальчики «всегда делали девочкам букетики». Трогательное видео прокомментировал портал «Вечерняя Москва».

Под публикацией счастливая мама желает подписчикам приятных забот и отличных результатов. Судя по хэштегам, семья счастлива самоизолироваться на свежем воздухе и наслаждаться летом в уединении.

«Чудесная!» — комментирует ролик коллега Пелагеи, певица Зара.

Не остались равнодушными и фанаты звездной мамы. Под постом более 500 положительных отзывов: «какая прелесть», «ваша Тася — чудо из чудес», «чудо-ребенок».

Скоро начнется бракоразводный процесс Пелагеи с мужем Иваном Телегиным. По согласию сторон дочь экс-пары останется с мамой. Однако исполнительница претендует на ежемесячные алименты.