«Чудо» произошло на могиле Юлии Началовой в ее в день рождения

31 января певица Юлия Началова отметила бы свой 40-й день рождения, однако в марте 2019 года она скончалась от заражения крови. В этот день на ее могиле собрались поклонники, которые стали свидетелями «чуда».

На могилу певицы в ее день рождения съехались многочисленные поклонники. Спустя два года после ее смерти они продолжают посещать кладбище — с самого утра возле могилы Началовой начали появляться первые букеты.

В какой-то момент прибывшие почтить память погибшей певицы стали свидетелями «чуда». Утром над Троекуровским кладбищем на несколько мгновений появилось солнце, которое пробилось сквозь тяжелые тучи. Поклонники Началовой решили, что это певица дает о себе знать с того света и улыбается от понимания, что про нее не забыли. Некоторые из них начали плакать, в то время как другие стали креститься — они искренне верили, что это знак от любимой певицы.

«Вдруг выглянуло солнце, и такой мощный поток лучей полился на памятник, такое невероятное тепло, словно летом!.. Казалось, Юля смотрит с портрета, улыбается и подмигивает всем нам. Люди, которые в это время были здесь, приняли это за добрую весть — мол, это Началова подала с того света знак в свой юбилей. Все стали креститься, а многие заплакали», — рассказал сотрудник кладбища Dni.ru.