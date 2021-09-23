Чубайс рассказал о своей задушевной мечте

Анатолий Чубайс признался, что развитие морской ветроэнергетики является его мечтой. Об этом сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития сообщил на брифинге.

Чубайса спросили, что он думает о развитии морской ветроэнергетики в России.

«Вы опять попали в мою больную тему. Это моя задушевная мечта», — процитировало его ответ РИА «Новости».

Чубайс отметил, что морские ветропарки строят все больше, и мощность одной станции с четырех-пяти мегаватт увеличивается до более чем 10 мегаватт. По его словам, это очень перспективное направление.

Такой интерес к технологии за рубежом, особенно в Европе, обусловлен нехваткой территорий, объяснил он. В России же такой проблемы нет, но подумать об этом стоило бы, сказал Чубайс.

«Мне кажется, что это такой еще один следующий шаг тектонический, о котором нам в России стоит подумать», — заявил он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее во время выступления на Генассамблее ООН похвалился, что они с Нидерландами построили так много ветрогенераторов в Северном море, что он даже захотел взять себе имя бога северного ветра.