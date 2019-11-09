Чубайс обозвал граждан СССР лентяями и идиотами

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс нелестно отозвался о руководстве и гражданах СССР. Их он считает лентяями и идиотами. С таким заявлением политик выступил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», который выложили на YouTube.

Вся жизнь в СССР строилась на лжи. К временам «брежневского застоя» это уже понимали все, за исключением «нескольких тысяч идиотов».

В Советском Союзе граждане слушали «ежедневное, непрерывное вранье», которое шло от «омерзительного голоса» дикторов программы «Время». Те «радовали наших телезрителей новыми трудовыми успехами». После этого жители СССР шли в магазин и видели там гнилую капусту.

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Кроме того, бывший министр финансов считает советских граждан лентяями. Свое отношение к труду в СССР он выразил так: «Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила».

Чубайс также вспомнил анекдот: в автобусе в Ленинграде ехали два молодых человека. Один из них рассказал, что работает за 140 рублей. Другой же назвал его дураком, так как сам ничего не делает и при этом получает 110 рублей.

«Это класс! Это суть советского человека, это суть советской власти. Работает идиот», — отметил Чубайс.

В гражданах с такими чертами характера Чубайс обвинил руководство Советского Союза.

«В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось», — подытожил Чубайс.

Фильм Алексея Пивоварова «Гибель империи» вышел 7 ноября. В этот день в СССР ежегодно отмечали День октябрьской революции.