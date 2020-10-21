21 октября 2020, 14:06
Чубайс иронично ответил на слухи о смене работы
РБК со ссылкой на источники написал, что глава «Роснано» Анатолий Чубайс скоро сменит работу. По словам журналистов, вскоре его могли бы назначить на должность куратора Арктики. Это заявление очень повеселило чиновника.
«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», — написал он в ответ на слухи на своей странице в Facebook.
О переназначении Чубайса заявили сразу два источника РБК. По их данным, эта возможность сейчас обсуждается в правительстве. Но третий источник заявил, что четких решений по этому вопросу нет, потому что такое может утвердить только президент России.
Анатолий Чубайс уже 12 лет возглавляет «Роснано».