Чубайс иронично ответил на слухи о смене работы

«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», — написал он в ответ на слухи на своей странице в Facebook.

О переназначении Чубайса заявили сразу два источника РБК. По их данным, эта возможность сейчас обсуждается в правительстве. Но третий источник заявил, что четких решений по этому вопросу нет, потому что такое может утвердить только президент России.

Анатолий Чубайс уже 12 лет возглавляет «Роснано».