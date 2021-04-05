«Чтобы жить полной жизнью». Нонна Гришаева призвала россиян привиться от коронавируса вслед за ней

Актриса и телеведущая Нонна Гришаева сделала прививку от коронавируса. Она также призвала россиян последовать ее примеру, чтобы перестать бояться за жизнь своих близких.

«Здоровье моей семьи превыше всего. По работе мне приходится пересекаться со многими людьми, передвигаться по стране. Я устала бояться за своих близких, знакомых, коллег и друзей. Я не захотела рисковать их жизнями, поэтому поставила вакцину от коронавируса», — рассказала она.

Гришаева назвала вакцинацию от коронавируса одним из самых мудрых решений в ее жизни. При этом добавила, что сделать прививку — гражданская обязанность каждого из нас.

«Я приняла для себя решение, что хочу жить полной жизнью, дышать полной грудью, наслаждаться каждым днем без страха за свое здоровье. Прививка стала одним из самых мудрых решений в моей жизни. Чтобы обезопасить каждого из нас, в особенности наших бабушек, дедушек, пап и мам, я считаю, что вакцинироваться — наша гражданская обязанность», — отметила актриса.

Телеведущая обратила внимание, что сделать прививку довольно просто. Достаточно записаться в ближайшую поликлинику.

«Не стоит играть со смертью, просто запишитесь в ближайшую поликлинику. И сможете снова вернуться к прежней жизни», — резюмировала Гришаева.

О своем опыте вакцинации также рассказал народный артист РФ, саксофонист Игорь Бутман и актер Дмитрий Харатьян.