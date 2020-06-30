«Чтобы дети жили и добивались успехов». Майданов проголосовал по поправкам в Подмосковье

Заслуженный артист России Денис Майданов проголосовал по поправкам к Конституции в Московской области. По словам знаменитого певца, для него, как для отца, особенно важны изменения, касающиеся детей, образования и науки.

Майданов рассказал, что у него двое детей, и, придя на участок, он проголосовал за их будущее.

«Для меня очень важна поправка, касающаяся поддержки нашей науки. Государство впредь обязуется поддерживать научно-технологический прогресс в стране, а это значит создавать максимальные условия для наших ученых, для нашей научной сферы и, конечно, в первую очередь, для нашей научной молодежи, для того чтобы она оставалась и все свои успехи, все свои открытия делала здесь, в нашей стране», — заявил Денис Майданов в разговоре с «360».

Артист отметил, что для него важно, чтобы деньги на науку и культуру распределялись не по остаточному принципу. Это позволит открывать секции и кружки, образовательные учреждения, поощрять развитие новых талантов в различных сферах.

Сегодня мы формируем тот свод правил наших убеждений, которыми будут пользоваться наши дети, чтобы у них не было времени на сомнения, на переубеждения, чтобы они уже просто жили и добивались успехов в нашей стране Денис Майданов.

Артист посчитал крайне важной поправку о недопустимости фальсификации истории, чтобы Конституция ограждала новые поколения от неверной и неточной информации.

Среди поправок он также отметил ту, которая запретит отчуждение территорий.

«И впредь будут недопустимы, неуместны, невозможны даже разговоры об отказе наших территорий Крыма, Курильских островов, Карелии, Калининграда», — отметил Майданов.

Голосование по Конституции проходит с 25 июня и продлится до 1 июля. Последний день — основной, его объявили выходным.