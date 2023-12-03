Знаменитости 03 декабря 2023, 00:05 «Чтобы брали за душу». СМИ узнали, куда пропал Александр Маршал News.ru: Александр Маршал поддержал СВО и выступает перед бойцами РИА «Новости»

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Рок-певец Александр Маршал пропал с российской эстрады, но издание News.ru выяснило, что исполнитель продолжает поездки с концертами в зону СВО. Маршал пишет песни исключительно на военную тематику.

«Все, кто на передовой, — мои братья, моя самая любимая публика. Когда пишу свои песни, не всегда сразу получается. Потому что я хочу, чтобы они были продуктом, который будет брать за душу», — сказал артист в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

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Маршал помогает материально жителям Донбасса и участникам СВО, певец приобрел для российской армии автобус. Исполнителя за поддержку СВО внесли в санкционные списки Украины, Канады и Латвии. Когда на Украине умерла его мать и сестра, Маршала не пустили в страну на похороны. Артист считает личными врагами тех, кто не разрешил ему проститься с близкими.

Маршал уверен, что если бы СВО не началась в 2022 году, то Украина бы «100% ударила, они к этому готовились». Певец хотел пойти добровольцем, но его не взяли из-за возраста.

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