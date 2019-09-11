«Чтобы бабушки объясняли»: Донцова предложила вернуть в школы Закон Божий

«Я считаю, то, что в школах был отменен Закон Божий — это очень плохо для нашего подрастающего поколения», — заявила писательница во время пресс-конференции в честь Дня трезвости, который в среду, 11 сентября, отмечается по всей России.

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Донцова отметила, что Россия всегда была православной страной. Тем не менее следует понимать, что в школах учатся и «дети-мусульмане, дети-иудеи». Он предложила ввести уроки Закона Божьего только в тех заведениях, где обучаются православные ребята — хотя бы в качестве факультативных, внеклассных занятий. В качестве учителей по этой дисциплине она предложила бабушек, которые будут приходить и объяснять детям основы Закона Божьего.

Еще в 2012 году в школах РФ появился курс Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), который дает ученикам четвертых классов начать изучение основ интересующей их религии. Школьникам предоставляют четыре варианта на выбор: православная, исламская, буддистская или иудейская культуры.

С момента введения курса в школьную программу представители РПЦ неоднократно предлагали ввести его изучения также и для 5-9 классов.

Писательница Дарья Донцова известна благодаря своим детективным романам. За свою карьеру она написала более 200 книг.