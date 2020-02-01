Что Ким Кардашьян любит в McDonald’s? Ресторан рассказал в новом ролике

Канье Уэст, как оказалось, предпочитает наггетсы большим количеством соуса, милкшейк и картошку фри. Заказ его звездной жены выглядит повнушительнее: к наггетсам, картошке и коктейлю она добавляет двойной чизбургер, пирожок и мед.

Также в ролике показаны обеды Вупи Голберг (биг мак, кола и картофель), Милли Бобби Браун (салат, наггетсы и спрайт) и некоторых других знаменитостей. Среди них есть даже Юлий Цезарь, Ромео и Джульетта, а также граф Дракула.