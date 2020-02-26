    26 февраля 2020, 15:38

    «Чмо становилось звездой». Алибасов раскрыл секреты продюсерского бизнеса 90-х

    Дарья Морозова

    Бари Алибасов рассказал о том, как в 90-е продюсеры делали звезд из начинающих артистов. Он поделился, что для этого исполнителям не нужен был талант, достаточно правильной раскрутки, после чего «чмо становилось звездой». Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Продюсер уточнил, что теперь одних денег для популярности недостаточно: нужен талант.

    Также Алибасов рассказал, что сейчас залог успеха — популярность в интернете. А только показы на телевидении уже не сделают никого звездой.

    Артур Гаспарян, музыкальный критик, рассказал, почему кто-то, имея шикарный голос, остается никому не известным, а другие без вокальных данных «выстреливают».

    Критик уверен, что для популярности в шоу-бизнесе одного голоса не всегда достаточно. Для примера он взял Наргиз. Гаспарян считает, что если бы она не встретила продюсера Максима Фадеева, у нее мало бы что получилось, несмотря на участие в шоу «Голос».

    Гаспарян также высказался о феномене Ольге Бузовой. Он рассказал, что ей понадобилось много лет, чтобы добиться такого успеха.