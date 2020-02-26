«Чмо становилось звездой». Алибасов раскрыл секреты продюсерского бизнеса 90-х

Продюсер уточнил, что теперь одних денег для популярности недостаточно: нужен талант.

Также Алибасов рассказал, что сейчас залог успеха — популярность в интернете. А только показы на телевидении уже не сделают никого звездой.

Артур Гаспарян, музыкальный критик, рассказал, почему кто-то, имея шикарный голос, остается никому не известным, а другие без вокальных данных «выстреливают».

Критик уверен, что для популярности в шоу-бизнесе одного голоса не всегда достаточно. Для примера он взял Наргиз. Гаспарян считает, что если бы она не встретила продюсера Максима Фадеева, у нее мало бы что получилось, несмотря на участие в шоу «Голос».

Гаспарян также высказался о феномене Ольге Бузовой. Он рассказал, что ей понадобилось много лет, чтобы добиться такого успеха.