Знаменитости 11 мая 2023, 09:58 Члена жюри шоу «Танцы со звездами» избили в Москве до сотрясения мозга Shot: в Москве избили члена жюри шоу «Танцы со звездами» Максима Кожевникова РИА «Новости»

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После нападения в Москве госпитализировали члена жюри шоу «Танцы со звездами», пятикратного чемпиона мира среди профессионалов по латиноамериканской шоу-программе Максима Кожевникова. Врачи диагностировали у него многочисленные травмы в области груди и головы, сообщил Telegram-канал Shot.

Драка случилась 4 мая, но к врачам танцор обратился не сразу. Максима Кожевникова положили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, переломами, ушибами грудной клетки и ушной раковины, другими травмами головы и лица.

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Он переехал в США в 2002 году, но много работал в России. Максима Кожевникова запомнили по участию в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» и как хореографа-постановщика.

Из больницы выписали другую знаменитость — юмориста Евгения Петросяна. Он заявил журналистам, что прошел плановое обследование, и напомнил о своей инвалидности.