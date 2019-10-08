«Чья-то кровь не вернет мне мужа». Вдова Марьянова потребовала справедливого наказания для виновных

Ксения Бик, вдова актера Дмитрия Марьянова, считает, что директор реабилитационного центра «Феникс» должен получить справедливое наказание. Об этом Бик сообщила в разговоре с «360».

«Я не кровожадный человек. [Наказание должно быть] только в рамках закона и за содеянное. Мне чья-то кровь или лишение свободы не вернет мужа, поэтому пусть будет как будет. Главное, чтобы не было никаких нарушений и подтасовок. Но я доверяю Следственному комитету», — сказала Бик.

Она также рассказала и об очной ставке с директором «Феникса» Оксаной Богдановой. По словам вдовы, женщина не признала свою вину.

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«Она говорила, что это было не так. Но это абсурд», — отметила Ксения.

Богданова заявила, что якобы не знала о тромбе у Марьянова. Однако, по утверждению вдовы, перед отъездом мужа в клинику она кинула ему в сумку рентгеновские снимки и его таблетки. Она напомнила, что у супруга был кава-фильтр в сосуде.

«Понятное дело, что в ее случае ситуация очевидная. Во-первых, это оказание медицинской помощи, действия вне лечебного учреждения без лицензии. В этом случае ничего не сделаешь», — прокомментировала Бик обвинение в отношении директора «Феникса».

Ранее стало известно о том, что расследование уголовного дела в отношении реабилитационного центра завершено. Следствие признало, что из-за непрофессиональных действий администрации «Феникса» Дмитрий Марьянов умер.

Марьянов проходил лечение в «Фениксе» с 6 по 15 октября 2017 года. Артист почувствовал себя плохо 15 октября, о чем и сообщил медперсоналу. Однако директор центра не предприняла никаких действий. В итоге скорую помощь вызвал один из клиентов «Феникса».

Дмитрий Марьянов скончался в скорой помощи по пути в больницу. Причиной смерти стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Сейчас материалы дела следователи передали в прокуратуру. Она должна утвердить обвинительное заключение. После это оно будет направлено в суд для рассмотрения.