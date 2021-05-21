Читатели Spiegel вступились за Manizha после статьи с антироссийским посылом

Читатели немецкого журнала Spiegel заступились за представительницу России на Евровидении Manizha. Они раскритиковали издание за антироссийский посыл против исполнительницы.

«Она свободна и имеет возможность исполнить на Евровидении песню о притеснении женщин, а еще говорить разного рода глуповатые фразы. Кто там говорил, что Путин лично контролирует отбор на Евровидение?» — написал один из пользователей.

Читатель под ником Peter-GWuLAsSGg отметил, что его могут застукать вечером за тем, что он болеет за Россию.

«Разве такое возможно? Если верить журналу Spiegel, Путин все определяет в России. <…> А тут государственный телеканал поддерживает Manizha, и у нее есть как фанаты, так и хейтеры», — написал комментатор Nimreem.

Также читатели разделились по поводу национальности Manizha. Один из комментаторов написал, что девушка поет о притеснении женщин в стране, «где может свободно выражать свое мнение», в отличие от Таджикистана.

«Лучше это делать в России, поскольку там, кроме борьбы, есть еще и деньги. Прекрасно», — написал Matthias-RuKwuVsZg.

Другие пользователи встали на сторону девушки. Они не понимают, почему человек, который живет в Москве с трех лет, не может выступать за Россию.

«Manizha с трех лет живет в Москве, она там выросла, ходила в школу и стала известной певицей. Насколько мне известно, русский — ее родной язык. И почему в таком случае она должна выступать за Таджикистан (а на Евровидении это вообще невозможно)? Означает ли это, что Жером Боатенг (Jerome Boateng) должен выступать за Гану?» — написал MarkKevin.