Знаменитости 12 января 2023, 19:45 Читатели «360» возмутились словами Гребенщикова о поддержке ВСУ Лидер группы «Аквариум» Гребенщиков оскорбил поддерживающих СВО и рассказал о помощи ВСУ РИА «Новости»

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Читатели «360» бурно отреагировали на всплывшее интервью музыканта Бориса Гребенщикова, которое опубликовали на «9 канале» в YouTube в мае 2022 года. В нем он назвал граждан, которые поддерживают спецоперацию, «фашистами». Он также заявил, что часть сборов с его концертов идет на нужды ВСУ.

Комментарии, оставленные под отрывком этого интервью в Telegram-канале «360», говорят о единодушной позиции россиян по поводу таких высказываний. Большинство читателей потребовало лишить артиста гражданства, титулов и имущества, а также запретить въезд в страну ему и его семье.

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«Если он прямым текстом говорит, что помогает врагу, так лишить его гражданства и всего остального и туту из России», — считает Елена.

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«Жалеть таких нужно, как душевно больных, потерявшихся людей», — написал Артем.

«Темные очки нацепил, чтобы глаз бесстыжих не видели! На Украину депортировать, пусть защищает „обиженных“!», — высказалась Надежда.

«Клоунов возвели на пьедестал»

Многие заявили, что артист их разочаровал и что такого от него не ожидали.

«Разочаровал очень многих ты Борис. Сам же твердил не так давно, что Макаревича надо спасать! Сам же туда и угодил», — написал Олег.

«Очень жалкий персонаж, впрочем, как и Хаматова и Смольянинов, Галкин с супругой. Возомнили много о себе, но в этом сами мы и виноваты. Клоунов возвели на пьедестал», — добавил пользователь с ником Sv.

Что касается денег за концерты, часть из которых направляется на помощь Украине, то и тут позиция читателей оказалась единодушной. Большинство уверены, что сборы в Европе у Гребенщикова небольшие, но и этими средствами можно было бы распорядиться лучше.

«Лучше бы эти деньги в детский дом пожертвовал! „Благодетель“», — написала Татьяна Филимошина.