Знаменитости 20 июня 2023, 22:59 «Читаешь — улыбаешься». Воля и Утяшева прокомментировали слухи о расставании Павел Воля и Ляйсан Утяшева заявили, что сплетни об их разводе вызывают улыбку РИА «Новости»

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Шоумен Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева побывали на презентации реалити-шоу о выживании звезд в Дубае. Звездные супруги прокомментировали «МК» слухи о расставании.

По словам пары, разговоры о расставании вызывают у них улыбку, ведь на самом деле никакого развода не будет.

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«Вы же понимаете, пресса неконтролируема: все что хотят- то и пишут. Что с этим поделать? — Ничего. Читаешь — улыбаешься», — сказал Воля.

Супругов спросили о планах купить жилье в Дубае после того, как они прожили там достаточно времени на съемках нового шоу. Выяснилось, что у известной пары таких мыслей нет.

«Ну, мы поснимались и поснимались. Находились там по долгу службы. Так мы к этой поездке и отнеслись», — пояснил шоумен.

Утяшева ранее рассказала, как смогла покорить сердце юмориста Воли. По ее словам, с самого начала отношений она окружила его заботой. Гимнастка считает, что Павел влюбился в нее после приготовления ужина. Также спортсменка добавила, что их молчание часто провоцирует сплетни в СМИ о разладе в их семье.