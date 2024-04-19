Знаменитости 19 апреля 2024, 13:15 «Чистый пиар». Деревянко пошутил о романе с Фуць Актер Деревянко пошутил над слухами о пиар-романе с дизайнером Фуць Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Актера Павла Деревянко заметили на премьере фильма «Почему ты?» с новой избранницей Зоей Фуць. В беседе с изданием «Страсти» он пошутил над слухами о пиар-романе, которые ему не раз приписывали.

«Правильно говорят, правильно. Чистый пиар. Мы вообще редко встречаемся, у нее второй этаж, у меня первый… Так что, ребята, молодцы. Правильно. В правильном направлении думаете», — сказал с юмором Деревянко, отвечая на вопрос журналистов о пиар-отношениях с возлюбленной.

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Фуць также пошутила, что скоро их контракт закончится.

В январе этого года актер сообщил о романе с новой возлюбленной, опубликовав в соцсетях фотографии с совместного отдыха. По словам Деревянко, ему пришлось долго добиваться сердца девушки.

Избранница актера по профессии дизайнер одежды. Она воспитывает двоих детей от прошлых отношений.