19 ноября 2023, 22:49
«Чистосердечно помогала». Фаворит Пугачевой назвал главное качество певицы
Фаворит Пугачевой Савин назвал певицу чистосердечным человеком
Певец, композитор, фаворит Аллы Пугачевой Сергей Савин назвал артистку чистосердечным человеком. Его слова привел сайт aif.ru.
В 2011 году Савин стал победителем шоу «Фактор А», где Пугачева была председателем жюри. Между музыкантом и певицей завязались отношения.
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«Алла Борисовна чистосердечно помогала мне. Как и другим молодым исполнителям в ее жизни», — поделился Савин.
Самоназванный фаворит также прокомментировал слова бывшего гитариста Пугачевой, который объяснил появление артистки в храме на Кипре. Тот заявил, что певица регулярно ходит в церковь. Савин в свою очередь отметил, что он «такого за ней особо не замечал».
Ранее артистку заметили у Киккского монастыря на Кипре в компании женщины и сына. Певица была одета в черное платье, шляпу и очки. Артистка обменялась парой слов со своей спутницей, а затем переключила внимание на мальчика.
Музыка
Алла Пугачева
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