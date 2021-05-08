Чичерина выступила для ветеранов в Луганске

Российская рок-певица Юлия Чичерина приехала в Луганск, где провела праздничный концерт. Она выступила для пациентов местного госпиталя, ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом сообщило РИА «Новости». Агентство отметило, что сейчас лечение в госпитале проходят три ветерана Великой Отечественной войны. Самому старшему пациенту 101 год, еще двум — больше 90 лет. Кроме участников сражений в Великой Отечественной, в госпитале лечатся дети войны и ветераны Афганистана.

Пациенты слушали концерт с балконов госпиталя, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Многих слушателей привезли туда на инвалидных колясках. У персонала в руках были портреты родственников-ветеранов. Сама певица находилась на лужайке возле госпиталя. Для своих слушателей она исполнила четыре песни — затем ее сменили сводный оркестр ЛНР и ансамбль офицеров.

«Сегодня выступали на необычной площадке. По-моему, было круто», — рассказала Чичерина журналистам после выступления.

Певица отметила, что сильно хотела спеть перед Днем Победы именно в Луганске. Она пояснила, что местным жителям и военным пришлось пережить блокады и обстрелы в 2014 году, как в годы Великой Отечественной войны.