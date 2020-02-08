    08 февраля 2020, 18:24

    Чичерина назвала Шнурова «ссыкливым частушечником»

    Андрей Иванов

    Шнуров прошелся по партии Прилепина «За правду» и по традиции сделал это в стихотворной форме на своей странице в Instagram. Его коллега Чичерина не на шутку разозлилась и назвала лидера «Ленинграда» «ссыкливым частушечником».
    Чичерина назвала Шнурова «ссыкливым частушечником»

    «Спасибо за рекламу, ссыкливый частушечник, надеюсь, ты вставил себе хорошие зубы, и они не выпадут от кокаина», — резко прокомментировала Instagram-творчество музыканта Сергея Шнурова певица Юлия Чичерина в интервью сайту «Накануне.ru».

    Она посоветовала Шнурову создать «партию корпоративщиков-офисников-алкашей» и поблагодарила за рекламу партии «За правду». Собеседница предположила, что автору язвительных стихов даже заплатили за это.

    Ранее Шнуров опубликовал очередной поэтический опус — реакцию на создание писателем Захаром Прилепиным партии «За правду».

    «Там компашка, то что надо,

    (Креативный элемент)

    Ладная, как тачка Лада,

    За рулем писатель — мент», — написал музыкант.

    Ранее Шнуров рассказал, при каких обстоятельствах он подастся в политику. По его словам это возможно лишь при одном условии — если этого захочет народ, и если он сам сможет «причинить какое-то добро» людям. Шнуров добавил, что «в нынешней конфигурации Госдумы» для него места нет.