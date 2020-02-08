Чичерина назвала Шнурова «ссыкливым частушечником»

Шнуров прошелся по партии Прилепина «За правду» и по традиции сделал это в стихотворной форме на своей странице в Instagram. Его коллега Чичерина не на шутку разозлилась и назвала лидера «Ленинграда» «ссыкливым частушечником».

«Спасибо за рекламу, ссыкливый частушечник, надеюсь, ты вставил себе хорошие зубы, и они не выпадут от кокаина», — резко прокомментировала Instagram-творчество музыканта Сергея Шнурова певица Юлия Чичерина в интервью сайту «Накануне.ru».

Она посоветовала Шнурову создать «партию корпоративщиков-офисников-алкашей» и поблагодарила за рекламу партии «За правду». Собеседница предположила, что автору язвительных стихов даже заплатили за это.

Ранее Шнуров опубликовал очередной поэтический опус — реакцию на создание писателем Захаром Прилепиным партии «За правду».

«Там компашка, то что надо,

(Креативный элемент)

Ладная, как тачка Лада,

За рулем писатель — мент», — написал музыкант.

Ранее Шнуров рассказал, при каких обстоятельствах он подастся в политику. По его словам это возможно лишь при одном условии — если этого захочет народ, и если он сам сможет «причинить какое-то добро» людям. Шнуров добавил, что «в нынешней конфигурации Госдумы» для него места нет.