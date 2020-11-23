23 ноября 2020, 22:33
Кудрявцева похвалила Харламова, переписавшего на дочь четырехэтажный дом
Телеведущая Лера Кудрявцева похвалила шоумена Гарика Харламова за то, что он оформил дарственную на четырехэтажный особняк на дочь Анастасию, которую ему родила бывшая супруга Кристина Асмус. Об этом сообщили «Невские новости».
«Гарик я тебя люблю. Большой респект. Молодец», — призналась Кудрявцева.
Отмечается, что в этом году дочери Харламова и Асмус исполнилось шесть лет. По данным издания, юморист приобрел дом до женитьбы на актрисе. Стоимость особняка по некоторым оценкам составляет 100 миллионов рублей.