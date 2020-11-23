Кудрявцева похвалила Харламова, переписавшего на дочь четырехэтажный дом

«Гарик я тебя люблю. Большой респект. Молодец», — призналась Кудрявцева.

Отмечается, что в этом году дочери Харламова и Асмус исполнилось шесть лет. По данным издания, юморист приобрел дом до женитьбы на актрисе. Стоимость особняка по некоторым оценкам составляет 100 миллионов рублей.