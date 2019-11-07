Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности

Поклонники Британской королевской семьи в соцсетях на все лады обсуждают предполагаемую четвертую беременность Кейт Миддлтон. Они заговорили о такой возможности почти сразу после рождения третьего ребенка герцогов Кембриджских.

Однако сейчас, по данным издания Daily Express, они уверены, что нашли этому весомые доказательства. В начале декабря принц Уильям собирается посетить с официальным визитом Кувейт и Оман. Но летит он без жены.

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Несмотря на то, что это не первая одиночная встреча, поклонники Кейт подчеркивают, то самые известные случаи приходились как раз на ранние сроки ее беременностей. Герцогиня в первом триместре обычно сильно страдает от токсикоза.

Разумеется, никакой официальной информации на этот счет нет.

Кейт Миддлтон и принц Уильям уже воспитывают троих детей, Шарлотту, Джорджа и Луи, который родился меньше года назад.

Приверженцы теории четвертой беременности напомнили, что во время визита в Северную Ирландию внимание Кейт привлек пятимесячный мальчик на руках у отца. Она подошла к ним и заявила, что он такой миленький, что заставляет мечтать о таком же малыше.

Букмекерская контра Ladbrokes уже принимает ставки 5/2, что герцогиня Кембриджская объявит о четвертой беременности до конца года.

Источник, близкий к королевской семье утверждает, что Кейт всегда хотела, как минимум, троих детей. Принц Уильям ранее неохотно высказывался на этот счет, тем более, что Джордж был довольно «трудным» ребенком. Но с Шарлоттой у Кейт было меньше проблем со здоровьем, поэтому он может и передумать.

Другой инсайдер сообщил изданию International Business Times, что герцогиня не раз говорила, что не против переживать беременность снова и снова.

Смотреть, как растут ее дети стало для нее «восхитительным опытом».