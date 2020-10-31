Чета Бекхэм «продала личную жизнь» Netflix за $29 млн

По данным издания, стриминговая платформа купила видео для создания документального сериала о жизни семьи Бекхэм. Дэвид и Виктория предоставили съемки с празднований Рождества, дней рождения и других значимых для них событий.

В будущий сериал должны войти не только видео, но и личные фотографии пары. Также создатели работы планируют использовать комментарии близких, друзей и членов команды футболиста. Не исключено, что в сериале появятся знаменитости. Например, актер и телеведущий Джеймс Корден и комик Дэйв Гарднер, который приходится спортсмену лучшим другом.

Как отметил источник издания, проект будет строиться и на элементах реалити-шоу. Вместе с Дэвидом в деловые поездки будут ездить операторы. «Это настоящий переворот для Netflix. Сервис покажет совершенно другого Дэвида, которого публика очень редко видит», — заявил он.

Виктория и Дэвид поженились в июле 1999 года. Свадьба прошла в ирландском замке Латтрелстоун. Супруги воспитывают троих сыновей и дочь.