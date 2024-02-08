Знаменитости 08 февраля 2024, 18:41 Чешский актер Карел Габл скончался на 88-м году жизни

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Популярный чешский актер Карел Габл ушел из жизни в возрасте 87 лет. Причина смерти артиста не раскрывается. Трагическая новость появилась на его странице в социальной сети, сообщила «Свободная пресса».

Фильмография деятеля культуры включает более 130 проектов. Многие из них были хорошо известны на территориях СССР. Так, Габл снялся в таких картинах, как «Внешние воды», «Сказка странствий», «Соломенная шляпка» и «Битва за Москву».